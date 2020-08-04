Гарегин II провел по видеосвязи встречу с предстоятелями армянских епархий Северной Америки

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II по видеосвязи провел встречу с предстоятелями Армянской церкви Северной Америки. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян.

Во встрече приняли участие предстоятель Западной армянской епархии США архиепископ Овнан Тертерян, архиепископ Овнан Тертерян, предстоятель Восточной армянской епархии США епископ Даниел Фемтигян и предстоятель армянской епархии Канады епископ Абгар Овакимян.

На дистанционной встрече, в частности, были затронуты военные действия, произошедшие в Тавушской области, на армяно-азербайджанской границе. Верховный патриарх сообщил о последних развитиях, молитвой помянув армянских сыновей, погибших во имя мира и безопасности Родины. Его Святейшество говорил также о межнациональных столкновениях, происходящих вследствие подстрекательств Азербайджана в разных странах, и о ситуации в общинах, сообщив, что, он находится на постоянной связи с епархиями Европы и России.

Гарегин II выразил свою признательность по поводу значительной роли предводителей епархий и духовенств в разных городах, благодаря чему удалось защитить армянские общины и проявить должное поведение для преодоления межнациональной напряженности. Осуждая азербайджанскую политику, Католикос Всех Армян призвал продолжать предпринимать меры, чтобы не допустить провокаций, опасных для нашего народа.

Его Святейшество, в частности, подчеркнул необходимость усиления и сплочения взаимодействия между структурами диаспоры, а также укрепления связей с Родиной.

“В эти трудные дни Родина нуждается в помощи каждого из своих сыновей”, - отметил армянский патриарх.

Предводители епархий в свою очередь выразили поддержку армянскому пастырю и народу, живущему на родине, подтвердив, что диаспора может быть обеспечена лишь при мощи, безопасности и прогресса Армении, и отметили важность общенационального единства.

В ходе беседы архиепископы передали Католикосу Всех Армян сведения о нынешнем состоянии епархий и приходов, организации богослужений в церквях и работах по преодолению последствий эпидемии. В связи с этим Католикос, подчеркнув важность служения в этот тяжелый период, епархиальным и пастырским сынам нации, находящимся под их духовным опекой, передал свое патриаршее благословение и оценку духовному классу, служащему в епархиях.

Его Святейшество подчеркнул, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин поддерживает каждого армянина и продолжит оказывать поддержку предстоятелям епархий в их духовной и богоугодной миссии по сохранению нации. Он также представил предстоятелям социальные, образовательные и здравоохранительные программы, осуществляемые Первопрестольным Святым Эчмиадзином, высоко оценив обязательства епархий и частных благотворителей, делающих пожертвования для реализации этих программ.

На встрече была выражена обеспокоенность также и процессом образовательных реформ на родине, не включением в программу общеобразовательной школы предмета “История армянской церкви”.

Были обсуждены различные вопросы, касающиеся епархиальной жизни, стоящие перед Церковью вызовы и пути их эффективного преодоления.

Беседа была обобщена молитвой и пожеланием Патриарха всех армян, чтобы владыка Небесный сохранил армянский мир в мире и в безопасности, благословил армянский народ и на родине и в диаспоре, поддержал его на пути реализации национальных чаяний и целей.