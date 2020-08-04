В КНР подготовились к "худшему сценарию", при котором всем китайским журналистам придется покинуть США, сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. По его словам, в таком случае Пекин предпримет ответные меры, в том числе в отношении американских журналистов, базирующихся в Гонконге, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая, что американская сторона не продлила визу китайским журналистам, китайская сторона подготовилась к худшему сценарию, при котором все китайские журналисты должны будут покинуть США. В этом случае китайская сторона нанесет ответный удар, в том числе по американским журналистам, базирующимся в Гонконге", - написал главред в Twitter.

Как отмечает РИА Новости, между США и Китаем обострились противоречия по вопросу освещения в СМИ эпидемии коронавируса.

США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 журналистов.

Китай, в свою очередь, потребовал сдать журналистские удостоверения американцам, работающим в КНР на газеты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, что также вынудило журналистов из США покинуть страну пребывания.