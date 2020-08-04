В Арцахе потверждено 4 новых случая COVID-19

По состоянию на 4 августа в Республике Арцах выявлено 4 новых случая COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Двое из них - из Степанакерта, по одному - из Аскерана и Норагюха.

Круг общения граждан с диагнозом COVID-19 выясняется, в течение дня будут проводиться работы по изоляции и тестированию ближайших контактов инфицированных.

Двое больных с диагнозом COVID-19 выздоровели. По оценкам врачей, состояние 7 пациентов тяжелое, 9 - средней тяжести.

В общем COVID-19 был диагностирован у 247 человек, 181 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 65 пациентов, изолировано 104 человек. Для тестирования проведено 139 заборов проб и сделано 6 234 тестов.

В Арцахе не зафиксировано случаев смерти от COVID-19. Был один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, но смерть наступила по другой причине.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян