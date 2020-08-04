В “Ноа” новый игрок

Действующий обладатель Кубка Армении ереванский футбольный клуб “Ноа” пополнился новым игроком.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. “Ноа” подписала контракт с 21-летним защитником Варданом Шахбазяном. Ранее она выступала за “Ширак”.

Также стало известно, что команду покинули Вардан Делинян, Виген Аветисян, Оганес Назарян, Виталий Запрудских и Сергей Дмитриев.

“Ноа” в уже завершившемся сезоне в турнирной таблице заняла второе место и стала обладателем Кубка Армении.

Подготовила Варвара Айрапетян