17-летняя девушка разыскивается как без вести пропавшая

Отдел полиции административного района Малатия разыскивает как без вести пропавшую 17-летнюю Анну Симонян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в отделение полиции Малатии или в ближайший отдел, или позвонить по номеру 102.