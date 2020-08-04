Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

17-летняя девушка разыскивается как без вести пропавшая

17-летняя девушка разыскивается как без вести пропавшая

Отдел полиции административного района Малатия разыскивает как без вести пропавшую 17-летнюю Анну Симонян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в отделение полиции Малатии или в ближайший отдел, или позвонить по номеру 102.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации