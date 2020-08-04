Европейские индексы выросли - 03-08-20

МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.71% и составил 12646.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.93% и составил 4875.93 пункта, британский FTSE вырос на 2.29% и составил 6032.85 пункта, а российский RTSI вырос на 1.86% и составил 1257.42 пункта.