Цены на цветные металлы - 03-08-20

ЛОНДОН, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1722.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6439.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1861.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13806.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17822.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2311.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.69% и составила 15939.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.