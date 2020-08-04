Программа по производству озимой пшеницы вызвала большой интерес: есть первые покупатели

Программа государственной поддержки правительства Армении по стимулированию производства озимой пшеницы находится на стадии закупки высококачественных семян и заключения договоров. Исполняющий обязанности директора ЗАО “Гюмрийская селекционная станция” Давид Мартиросян в разговоре с «Арменпресс» отметил, что этап закупок начался несколько дней, однако уже есть заключенные договоры и соглашения относительно 40% общего объема семян, предоставляемого ими в рамках программы.

“Фермеры проявили довольно большой интерес. Если эта активность сохранится, через несколько дней мы завершим всю продажу. То есть мы заключим договоры. Для получения хорошего урожая необходимы хорошие семена, правильное применение агротехнических условий и нужные удобрения. Хорошие семена играют первостепенную роль. Если бы не было этой программы, то 8 из 10 фермеров воспользовались бы семенами, выращенными в домашних условиях, качество которых невысокое. В связи с этим урожайность была бы низкая. Если засеивать хорошие семена, то и использование земель будет эффективным, и по части урожайности мы получим хорошие результаты”, - сказал он.

Бенефициарам программы семена начнут предоставлять с 25 августа. По словам Давида Мартиросяна, бенефициары из близлежащих территорий, приедут сами, в остальных случаях будут логистические решения с взаимными вложениями. Бенефициаров не обременят большими расходами. В гюмрийскую селекционную станцию в основном уже обратились из Ширакской, Лорийской и Сюникской областей.

Ответственным за качество семян является компания-поставщик. Давид Мартиросян отметил, что при желании будут предоставлены и все сопроводительные документы, начиная с лабораторной экспертизы и заканчивая сертификатами.

“Наш центр - научный, экспериментальный, эти работы ведутся постоянно, не только в рамках этой программы. У нас есть и местные, и российские сорта. Мы заложили основу еще пять лет назад”, - сказал Давид Мартиросян.

Пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян в беседе с Арменпресс отметила, что интерес к программе достаточно велик. На своей странице в социальной сети они получают много писем, поступают звонки на горячую линию. Фермеры уточняют детали, связанные с программой

“Министерство ведет активные работы по информированию. Были и встречи для информирования поставщиков, вероятных производителей и импортеров, которые могли бы принять участие в программе. Сейчас проходит этап информирования наших фермеров. Это делается посредством подразделений консультирования и мониторинга в областях, а также на информационных площадках. В частности, были подготовлены ролики, которые распространяются в социальных медиа, радио и на телевидении. И мы уже можем сказать, что программа вызвала довольно большой интерес”, - отметила Анна Оганян.

Министерство опубликовало весь список поставщиков с их контактными данными. Желающие могут напрямую связаться с поставщиками. Продажа высококачественных семян запланирована с 27 июля по 15 октября. Семена должны быть закуплены исключительно на договорной основе. Засев будет произведен до 1 ноября этого года.

В целях содействия производству озимой пшеницы правительство Армении одобрило программу государственной поддержки по стимулированию производства озимой пшеницы. Основная цель -посредством субсидирования цен на семена озимой пшеницы способствовать обеспечению доступности семян с высокими сельскохозяйственными показателями, повышению урожайности, стимулированию посевного оборота, увеличению посевных площадей. Программой предусмотрено частичное субсидирование или компенсация цен на элитные и/или сертифицированные семена озимой пшеницы, продающиеся крестьянским хозяйствам площадью от 2 до 20 га в Ширакской, Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской, Арагацотнской, Тавушской и Котайкской областях, а также на произведенные и/или импортированные для посева семена озимой пшеницы. Процесс субсидирования или компенсации будет осуществлять Министерство экономики. Сумма субсидии или компенсации за 1 кг устанавливается в размере 70 драмов, что хозяйствующим субъектам даст возможность приобрести качественные семена по цене ниже рыночной цены.

Анна Гзирян