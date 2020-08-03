Будет создана рабочая группа по изучению фактов гибелей военнослужащих в небоевых условиях

В правительстве Армении будет создана рабочая группа по изучению уголовных дел, возбужденных в связи со смертью военнослужащих в небоевых условиях. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Целью рабочей группы является изучение уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных силах Армении, погибших в небоевых условиях. Рабочая группа по каждому из инциденту представит консультативное заключение премьер-министру Армении.

Рабочая группа изучит уголовные дела по фактам гибели военнослужащих Тиграна Оганджаняна, Левона Торосяна, Валерика Мурадяна, Артура Казаряна, Армана Мурадяна, Арсена Мхитаряна, Андрана Мкртчяна и Эмира Матевосяна.

В состав комиссии войдут помощник премьер-министра Республики Армения Анна Вардапетян, юристы Араик Папикян, Давид Гюрджян, Заруи Меджлумян, специалист юридического отдела аппарата премьер-министра Республики Армения Лала Бегоян и начальник научно-исследовательского и учебно-методического отдела министерства юстиции Петик Мкртчян.