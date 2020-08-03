Стартовала учебно-познавательная онлайн-программа “Шаг к дому” 

Стартовала двухнедельная учебно-познавательная онлайн-программа “Шаг к дому” офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Как сообщает Арменпресс, в этом году в связи с пандемией программа впервые проходит в режиме онлайн.

«Каждый год у нас была замечательная программа, когда сотни молодых людей приезжали в Армению и они проводили здесь замечательные дни. В этом году мы решили привезти Родину к вам домой, потому что не хотели отменять программу из-за эпидемии. Надеюсь, что в следующем году мы все сможем физически находиться на Родине», - сказала представительница офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Сара Анджарголян, приветствуя участников программы.

Она сообщила участникам, проживающим в разных странах мира, что их с радостью ждут в Армении.

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении с 3 по 28 августа 2020 года для молодых людей диаспоры в возрасте от 12 до 18 лет организует двухнедельную учебно-познавательную онлайн-программу “Шаг к дому”. Как сообщили «Арменпресс» в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, программа включает: занятия по армянскому языку; занятия по истории Армении; виртуальные визиты в общины (в Армении и Диаспоре); интерактивные обсуждения, дискуссионный клуб; онлайн образовательные игры; встречи с государственными и общественными деятелями, представителями культуры, искусства; встречи с участниками прошлогодней программы и общественные проекты.

Участвуя в программе, юноши и девушки диаспоры получат возможность ознакомиться с историей и культурой Армении, выучить родной язык, пообщаться с молодежью Армении и познать свою Родину.

В учебно-познавательной онлайн программе “Шаг к дому” участие примут до 250 молодых людей диаспоры из 30 стран мира.

Программа реализуется совместно с Образовательным фондом “Преподавай, Армения” (Teach for Armenia).

Партнером программы является Армянский виртуальный университет ВАБС.