В Акналиче воздали дань памяти жертв геноцида езидов в Синджаре

Депутат Национального Собрания Армении Рустам Бакоян и губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян в Акналиче почтили память почтили память езидов, ставших жертвами геноцида в иракском городе Синджар в 2014 году. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице муниципалитета Армавира в Facebook.

Участники мероприятия возложили цветы и венок к памятнику жертвам геноцида езидов в Синджаре, почтили память жертв. Губернатор также посетил могилу Мирза Слояна.

В августе 2014 года, во время наступления ИГИЛ на севере Ирака, исламисты захватили езидский регион Синджар после отступления армии Иракского Курдистана "Пешмерга". За несколько дней они убили пять тысяч человек. В ноябре 2015 года, когда город был освобожден, его нашли разрушенным. Все христианские церкви и езидские храмы были полностью уничтожены. В городе и вокруг него были найдены следы массовых казней. За это время тысячи езидских женщин и девушек были отданы в рабство.