В ближайшие дни будет осуществлен ряд чартерных рейсов в Ереван и Гюмри из разных стран. Как сообщает Арменпресс, этими рейсами в Армению приедут граждане Республики Армения или лица, имеющие право на въезд в Армению. Будут осуществлены следующие рейсы:

Москва-Ереван - 04.08.2020 г. /аэропорт «Домодедово», «Red Wings» (в 18։00)

Москва-Гюмри - 05.08.2020 г. /аэропорт «Домодедово», «Nord Star» (в 11։00)

Москва-Ереван - 06.08.2020 г. /аэропорт «Домодедово», «Red Wings» (в 18։00)

Москва-Ереван - 08.08.2020 г. /аэропорт «Домодедово», «Nord Star» (в 10։00-ին)

Билеты можно приобрести из касс N 85 и N 94 аэропорта «Домодедово» с 31 июля (рабочее время 10։00-21։00). Стоимость билета - 14 тыс 700 рублей. По всем вопросам обращаться в авиакомпанию.

Москва-Ереван - 07․08․2020 /аэропорт «Внуково» (в 12:30);

Калуга-Ереван- 10․08․2020/ аэропорт «Калуга» (в 10:30);

Москва-Ереван - 11․08․2020/ аэропорт «Внуково» (в 12:30).

Билеты можно купить на сайте компании (armeniafly.com) или в офисе компании в Ереване (ул. В.Саркисяна 10).

15 и 17 августа состоятся рейсы Ереван-Лос-Анджелес. Авиакомпания - IcelandAir. Рейс будет через Белград, где пассажиры пройдут проверку TSA, которая продлится 3 часа.

4 августа также состоятся рейсы в Ереван из Шаржи (ABY 245, в 01:05), Минска (B2 733, в 02:45), Тбилиси (NGT 725, в 12:30) и Бейрута (ME 275, в 16:45).