Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание представителям езидской общины Армении по случаю годовщины совершенного в Синджаре геноцида. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Дорогие сестры и братья езидской общины Армении,

Сегодня мы отмечаем годовщину геноцида, совершенного террористическими группами против езидского народа в Синджаре шесть лет назад. Действительно, постигшая езидский народ эта трагедия является ужасным преступлением против человечества, цивилизованного мира. Мы разделяем вашу боль и выражаем искреннюю поддержку.

Желаю езидской общине Армении, всем езидским семьям терпения и стойкости. В качестве утешения всегда знайте, что на родине, в Республике Армения, у вас есть безопасное и защищенное будущее и широкое поле для прогресса”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации