Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание представителям езидской общины Армении по случаю годовщины совершенного в Синджаре геноцида. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие сестры и братья езидской общины Армении,

Сегодня мы отмечаем годовщину геноцида, совершенного террористическими группами против езидского народа в Синджаре шесть лет назад. Действительно, постигшая езидский народ эта трагедия является ужасным преступлением против человечества, цивилизованного мира. Мы разделяем вашу боль и выражаем искреннюю поддержку.

”.