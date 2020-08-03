Премьер-министр направил послание езидской общине Армении
18:29, 3 Август, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян направил послание представителям езидской общины Армении по случаю годовщины совершенного в Синджаре геноцида. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Дорогие сестры и братья езидской общины Армении,
Сегодня мы отмечаем годовщину геноцида, совершенного террористическими группами против езидского народа в Синджаре шесть лет назад. Действительно, постигшая езидский народ эта трагедия является ужасным преступлением против человечества, цивилизованного мира. Мы разделяем вашу боль и выражаем искреннюю поддержку.Желаю езидской общине Армении, всем езидским семьям терпения и стойкости. В качестве утешения всегда знайте, что на родине, в Республике Армения, у вас есть безопасное и защищенное будущее и широкое поле для прогресса”.
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