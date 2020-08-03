Под председательством президента Арцаха состоялось первое заседание правительства

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 3 августа состоялось первое заседание правительства.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на повестке заседания был вопрос о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год", который представил членам правительства министр финансов Ваграм Багдасарян. Он отметил, что проект разработан с учетом ряда положений программы президента на 2020-2025 гг., согласно которому предусматривается увеличить расходы государственного бюджета на 2020 год на 14, 810 млн драмов, а доходы - на 5,100 млн драмов, что обусловлено размером суммы бюджетного кредита, получаемого из Республики Армения. В результате изменений государственный бюджет Республики Арцах на 2020 год, согласно поручению президента, составит по части доходов 126 млрд 49 млн 399,2 тысяч драмов, по линии расходов - 135 млрд 650 млн 717, 7 тысяч драмов. Дефицит составит 9 млрд 601 млн 318,5 тысяч драмов, финансирование которого будет осуществлено за счет получаемых заемных средств.

Правительство одобрило проект закона, который, согласно установленному порядку, был послан на обсуждение в Национальное собрание.

Затем глава государства представил участникам заседания реформы, намеченные в разных сферах. "Осуществление крупных инфраструктурных проектов позволит нашей республике обойти возможные негативные последствия спада в мировой экономике",- отметил Араик Арутюнян и добавил, что в случае успешного осуществления текущих программ в следующем году ожидается двузначный экономический рост.

Говоря об эффективном осуществлении обсуждаемых программ, президент подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с государственными органами Республики Армения, равно как и добросовестного отношения должностных лиц в каждом звене государственной системы управления, дисциплины, равенства всех перед законом и сохранения гармоничной атмосферы в рабочих коллективах. При этом глава государства предупредил, что те должностные лица, работа и поведение которых будет противоречить данным принципам, будут освобождены от занимаемых должностей.

Глава государства также отметил важность сохранения сформированной в республики атмосферы внутренней стабильности, которая позволит осуществить важнейшие задачи, стоящие перед Республикой Арцах: обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие. В этом контексте президент призвал оппозиционные силы заниматься только конструктивной критикой и не предпринимать шагов, нарушающих эту стабильность.