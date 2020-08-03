Комендатура продолжает обсуждение продления режима ЧП или поиска другого решения

Комендатура продолжает обсуждение вопроса продления чрезвычайного положения из-за коронавируса или поиска другого решения. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь вице-премьера, коменданта Тиграна Авиняна Ваан Унанян.

«Обсуждаются варианты продления чрезвычайного положения или варианты перехода к управлению в режиме ЧП в период эпидемии. Будет учтено наличие необходимой правовой базы для эффективного осуществления борьбы с эпидемией в режиме ЧП, а также эпидемиологическая ситуация. В настоящее время разрабатываются изменения в законы «О защите населения в чрезвычайных ситуациях» и «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения», - сказал Унанян.