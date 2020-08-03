IDBank раньше времени завершил размещение юбилейного транша облигаций

Общий объём 10-ой эмиссии - 5 миллионов долларов США, годовой купонный доход - 4,75%, купон будет выплачиваться ежеквартально, срок обращения составляет 27 месяцев. Размещение завершено 3-го августа этого года. Облигации пройдут листинг на «Армянской фондовой бирже» и будут котироваться со стороны Marketmaker-а.

По словам финансового директора Банка Армана Асатряна, такая скорость размещения была предсказуема: «Еще до выпуска облигаций мы получали многочисленные вопросы от наших клиентов о том, когда они смогут приобрести облигации IDBank-а.

На данный момент на вторичном рынке в обращении находятся облигации 4 траншев, выпущенные IDBank-ом, в объёме 15 миллионов долларов и 250 миллионов драмов РА», - отметил Арман Асатрян. Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением N 1/291A Председателя ЦБ PА. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-a по адресу: www.idbank.am.

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА





