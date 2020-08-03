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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

судно задержали 1 августа. Пассажиров - жителей Нижегородской области и Татарстана - развезли по домам на автобусах. Троим членам экипажа потребовалась госпитализация, остальные изолированы.

Пассажирам вручили постановления об изоляции на две недели, сообщили региональному агентству "Время Н" в областном управлении Роспотребнадзора. На теплоходе проводят санобработку. На времяпрофмероприятий Роспотребнадзор отозвал у теплохода действие санитарного судового свидетельства на право плавания.

По данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз из Нижнего Новгорода в Волгоград и обратно, в плавании должно было быть 254 пассажира.


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