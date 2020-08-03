Азиатские индексы - 03-08-20

ТОКИО, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.24% и составил 22195.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.78% и составил 1522.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.75% и составил 3367.97 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 24458.13 пункта.