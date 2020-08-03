Мори Коне признан лучшим футболистом Армении сезона-2019/2020

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший футболист Армении сезона-2019/2020».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, набрав 137 очков, лучшим футболистом сезона-2019/2020 признан нападающий гюмрийского «Ширака» Мори Коне.

Форвард «Ноа» Максим Майрович расположился на втором месте с 31 очком.

На третьем месте нападающий ФК «Лори» Джонель Десире (22 балла).

Ранее стало известно, что Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший тренер Армении сезона-2019/2020». Главный тренер «Ноа» Игорь Пикущак, набрав 125 баллов, был признан лучшим тренером. Бывший главный тренер «Арарат-Армении» Вардан Минасян находится на втором месте с 99 очками. Тройку лучших замкнул Вардан Бичахчян, который в прошлом сезоне тренировал гюмрийский «Ширака, а в настоящее время является наставником ереванского «Арарата». На его счету 71 балл.