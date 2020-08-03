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Старейшая гражданка Бельгии умерла в возрасте 111 лет

Старейшая гражданка Бельгии умерла в возрасте 111 лет

Старейшая гражданка Бельгии Мариэтт Буверн умерла в возрасте 111 лет. Как передает Арменпресс, об этом пишет Le Soir. Она скончалась в доме престарелых в Генте, сообщили изданию в организации l"ASBL Le Foyer, которая управляет приютом.

Каждый год, отмечая день рождения 25 декабря, Мариэтт говорила, что быть такой старой - совсем не подарок, рассказали в l"ASBL Le Foyer. Старейшей бельгийкой она стала в январе 2020 года после смерти Элизабет Прост, которой было почти 112.

Мариэтт родилась в 1908 году. В 1932 году она вышла замуж за предпринимателя, а сама окончила секретарские курсы и со свободным английским и французским много лет проработала в нотариальной конторе. Ее муж умер в 1960 году, детей у них не было.

Теперь самой взрослой гражданкой Бельгии считается Мария Юлия ван Холь, которая родилась 7 мая 1909 года.


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