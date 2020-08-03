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Армения решительно намерена продолжить участие в миссиюи ЮНИФИЛ в Ливане

Армения решительно намерена продолжить участие в миссиюи ЮНИФИЛ в Ливане

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 3 августа провел телефонный разговор с министром национальной обороны, вице-премьером Ливанской Республики г-жой Зейной Акар. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, Тоноян поздравил коллегу с 75-летием Вооруженных сил Ливана.

Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в вооруженных силах двух стран, обменялись мнениями о создании дополнительных возможностей для сотрудничества.

Зейна Акар подчеркнула важность участия Вооруженных сил Армении в миссии ООН ЮНИФИЛ в Ливане, в связи с чем министр обороны Армении подтвердил решимость армянской стороны продолжать ее.

Давид Тоноян и Зейна Акар также коснулись военно-политических событий в регионе и необходимости расширения и углубления военного сотрудничества в рамках двусторонних соглашений.


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