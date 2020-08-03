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Южная Корея потребует у моряков из РФ справки об отсутствии COVID-19

Южная Корея потребует у моряков из РФ справки об отсутствии COVID-19

Все члены экипажа судов, прибывающих в Южную Корею из России, с понедельника должны представить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Справка должна быть выдана в течение 48 часов до прибытия в Южную Корею.

Агентство напоминает, что ранее Сеул обязал всех прибывающих из шести стран, среди которых Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Филиппины и Узбекистан, предоставлять медицинские справки об отсутствии COVID-19. Россия пока в данный список стран не вошла. Жесткие карантинные меры будут применяться только к членам экипажей российских судов.

С 22 июня 2020 года в Южной Корее зарегистрировано 92 случая заражения среди российских моряков с восьми судов, пришвартованных в стране.

Отмечается, что в то время как в стране наблюдается снижение числа местных случаев заражения, растет число случаев, завезенных из-за рубежа. В частности, рост импортных случаев заболевания связан с российскими моряками и южнокорейскими рабочими, вернувшимися домой из Ирака.

 

 


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