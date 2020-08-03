Премьер-министру представлен отчет КГД о работе, проделанной за 2019 год

На совещании, проведенном во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, председатель Комитета по государственным доходам Эдвард Ованнисян представил выполнение программы мероприятий, намеченых на 2019 год, деятельности правительства Армении на 2019 - 2023 годы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В начале совещания председатель КГД представил работы по оценке и сокращению налоговой тени, совершенствованию ИТ-инфраструктур, укреплению партнерских отношений налоговый орган - налогоплательщик, организации администрирования, направленного на улучшение бизнес среды, совершенствованию системы управления налоговыми и таможенными органами, укреплению международного сотрудничества.

Согласно результатам проделанной работы, суммы, зачисленные на единый счет по взаимозаменяемым суммам НДС, возвращенным налогоплательщикам в 2019 году по счетам возврата НДС и обслуживанию процентов по ипотечному кредиту, суммы, возвращенные по счетам возврата НДС и ставкам на обслуживание в 2019 году составили 171,1 млрд драмов. В начале 2018 года по отношению к налогоплательщиков был долг в 275,7 млрд драмов, из которых по переходной переплате - 132,7 млрд драмов и дебетовой переплате - 143 млрд драмов. Благодаря широкомасштабным работам по возврату долгов государства хозяйствующим субъектам долг сократился на 200 млрд драмов, по состоянию на 1 января 2020 года он составил 76,6 млрд драмов.

По части улучшения налоговых и таможенных процедур в пунктах пропуска через государственную границу разработаны и внедрены профили риска осуществления таможенного контроля, в результате чего на границе сократились очереди и время, затрачиваемое на пересечение границы. Разработана и уже внедрена “умная система” управления рисками, которая дает возможность более гибкого и эффективного осуществления таможенного контроля над грузами. перевозимыми через границу Армении. В частности, в 2019 г. по сравнению с 2018 годом существенно сократились случаи физического осмотра таможенными органами грузов, ввозимых через границу Армении. Их удельный вес в общем числе деклараций импортируемых товаров вместо 22% 2019 г. составил около 12%.

В 2019 году количество комплексных налоговых проверок со стороны налогового органа сократилось на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В условиях сокращения числа проведенных комплексных проверок сумма зафиксированных дополнительных обязательств увеличилась на 81,2%, при этом возросла также и сумма дополнительного обязательства на одну проверку - на 92,0%. Существенно упрощен процесс пересечения границы Армении личных транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС. На сокращения тени указывает и увеличение числа чеков ККМ и существенный рост числа зарегистрированных работников. В течение 2019 года в Армении было напечатано на 120 млн или на 38% больше чеков ККМ, чем в 2018 году, и на 186 млн или 74% больше чеков ККМ, чем в 2017 году. Таким образом, по сравнению с 2018 годом зафиксирован торговый оборот на 345 млрд драмов или на 21,9% больше, а по сравнению с 2017 годом - на 529 млрд драмов или на 38% больше.

Со стороны подразделений КГД, осуществляющих правовые функции, в течение 2019 года в госбюджет поступило 63,6 млрд. драмов, в 2018 году - 30,6 млрд. драмов, в 2017 году - 26,8 млрд. драмов. В частности, в течение 2019 года было возбуждено 454 уголовных дела, в возбуждении уголовного дела было отказано 276 решениями. За отчетный период было восстановлено 11,9 млрд драмов, по 55 уголовным делам было завершено предварительное следствие, дела с обвинительными заключениями направлены в суды.

По словам Эдуарда Ованнисяна, первый этап строительных работ Центра внешнеэкономической деятельности в Гюмри завершится в течение ближайшего месяца, а второй этап работы начнется в 2021 году и завершится в конце того же года.

Премьер-министру Николу Пашиняну председатель КГД представил также и стратегическую программу развития КГД Армении на 2020 - 2024 годы и улучшения администрирования.

Подводя итоги, премьер-министр отметил важность последовательной работы КГД по сокращению тени, модернизации налогового и таможенного администрирования, борьбе с коррупционными проявлениями, повышению качества услуг, предоставляемых на пограничных пропускных пунктах. Глава правительства отметил, что он в ближайшее время собирается посетить пограничные пропускные пункты для оценки работ, осуществленных после его предыдущего визита. Никол Пашинян отметил, что, несмотря на кризисный год, правительство установило высокую планку по доходам госбюджета, и КГД должен сделать все для решения поставленных перед ним задач.

Премьер-министр также отметил значение решения правительства о строительстве Центра внешнеэкономической деятельности Гюмри, направления работ по экспорту и импорту в Гюмри и поручил осуществлять строгий контроль над строительными работами центра.