Цена золота обновила рекорд на опасениях из-за COVID-кризиса

Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в понедельник на фоне опасений возобновления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в ряде регионов мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Фьючерсы на золото повышаются на 0,4%, до $1993,9 за унцию. Цена золота на спотовом рынке в июле подскочила на 11%, что стало максимальным месячным подъемом с 2012 года.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 по Москве понедельника, 3 августа, достигло 18 019 472 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 688 369.

Пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ считают, что COVID-19 пандемия продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне.

Тем временем цена серебра на спотовом рынке снизилась на 0,3% и составила $24,3212 за унцию. По итогам июля она выросла на 34%.