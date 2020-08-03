КГД обнаружил товары различных видов, не предъявленных на таможенный контроль

Комитет по государственным доходам продолжает мониторинговые мероприятия по выявлению правонарушений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба КГД Армении․

“В условиях пандемии некоторые водители грузовых машин, пользуясь сложившейся ситуацией, в обход таможенного контроля, пытаются ввезти в республику ряд товаров.

Так, сотрудники Баграташенского таможенного пункта Восточного таможенного управления КГД на днях на Баграташенском таможенном пункте с целью осуществления таможенного контроля подвергли досмотру 2 транспортных средства, эксплуатируемых гражданами Армении. Грузовые машины перевозили товары, оформленные транзитной декларацией на КПП “Верхний Ларс”. В результате взвешивания автомобилей выяснилось, что вес, указанный в документах, не соответствует реальному весу. Для проверки машины были направлены на рентген досмотр. В результате выяснилось, что в машине есть незадекларированные товары разных видов, в том числе и около тонны масла для двигателя.

По обоим случаям был составлен протокол о нарушении таможенных правил”, - говорится в сообщении КГД.