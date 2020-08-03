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КГД обнаружил товары различных видов, не предъявленных на таможенный контроль

КГД обнаружил товары различных видов, не предъявленных на таможенный контроль

Комитет по государственным доходам продолжает мониторинговые мероприятия по выявлению правонарушений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба КГД Армении․

“В условиях пандемии некоторые водители грузовых машин, пользуясь сложившейся ситуацией, в обход таможенного контроля, пытаются ввезти в республику ряд товаров.

Так, сотрудники Баграташенского таможенного пункта Восточного таможенного управления КГД на днях на Баграташенском таможенном пункте с целью осуществления таможенного контроля подвергли досмотру 2 транспортных средства, эксплуатируемых гражданами Армении. Грузовые машины перевозили товары, оформленные транзитной декларацией на КПП “Верхний Ларс”. В результате взвешивания автомобилей выяснилось, что вес, указанный в документах, не соответствует реальному весу. Для проверки машины были направлены на рентген досмотр. В результате выяснилось, что в машине есть незадекларированные товары разных видов, в том числе и около тонны масла для двигателя.

По обоим случаям был составлен протокол о нарушении таможенных правил”, - говорится в сообщении КГД.


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