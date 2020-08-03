В Министерстве окружающей среды кадровых погромов не будет: Романос Петросян

Новоназначенный министр окружающей среды Армении Романос Петросян провел рабочее совещание с руководящим составом ведомства, а также с руководителями других структурных подразделений.

По сообщению «Арменпресс», Петросян заявил, что в министерстве не будет кадровых погромов, однако кадровые перестановки будут.

“Все реформы начинаются с кадров. Система государственного управления сегодня полностью преобразована, и нужно соответствовать новым стандартам. В этом плане в Министерстве окружающей среды многое предстоит сделать, и это нужно будет делать совместными усилиями”, - отметил министр.

Он сообщил, что в кратчайшие сроки будут объявлены конкурсы на вакантные должности руководителей подразделений и отделов, и каждый, кто своими знаниями и навыками будет соответствовать предъявленным требованиям, сможет свободно участвовать в конкурсах.

“Нет какого-либо стереотипного подхода. Интерес один - интересы Республики Армения и наших граждан. Отмечу, что требование к сотрудникам Министерства окружающей среды одно -самоотверженно служить интересам государства и страны вне всяких стереотипов и личных отношений”, - сказал Романос Петросян.

Подводя итоги совещания, он дал ряд поручений руководителям подразделений.

После окончания эпидемии будут разработаны новые форматы работы - повышение степени командного взаимодействия, а также возможности проведения рабочих часов вне кабинетов, в окружающей среде.