СМИ: глава МИД Ливана подал прошение об отставке

Министр иностранных дел Ливана Насиф Хитти подал в понедельник премьер-министру страны Хасану Диабу прошение об отставке.

"Я подал в отставку из-за отсутствия [у правительства] твердой воли для осуществления реформ, которых требуют ливанцы и международное сообщество", - приводит телеканал Al Mayadeen слова Хитти после встречи с премьером. Глава МИД также выразил надежду на то, что правительство Ливана пересмотрит свою политику в ряде областей. По его словам, для успешного развития республики необходимы верховенство закона, подотчетность и прозрачность, а также четкое видение управленцами национальных интересов страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нынешний кабинет был сформирован 21 января и получил вотум доверия 12 февраля , он опирается на поддержку парламентского большинства, в которое входят депутаты от шиитской партии "Хезболлах". В оппозиции правительству находится суннитское движение "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет экс-премьер Саад Харири, ушедший в отставку 29 октября прошлого года на фоне волны протестов против коррупции в высших эшелонах власти.