Netflix приобрел авторские права на показ фильма “Обещание”

Американская компания Netflix приобрела авторские права на трансляцию голливудского фильма “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал продюсер фильма Эрик Эсраелян.

“Мы рады сообщить, что Netflix прибрел авторские права на показ фильма “Обещание”. Благодарим всех за содействие. Мы считаем, что это увеличит осведомленность людей. Мы благодарны и нашему любимому другу и благотворителю Кирку Керкоряну за его великодушие”, - написал Эсраелян.

Показ фильма начнется с 8 августа.

Ранее в беседе с корреспондентом Арменпресс он отметил, что главная цель фильма - рассказать нашу историю всеми возможными видимыми механизмами. У нас есть замечательные книги об исторических фактах геноцида, но мы должны использовать и технологии и кинопроизводство, чтобы представить эту историю всему миру. Мы преследовали цель не просто создать фильм, а информировать людей. Мы начали социальное движение “Сохраним обещание” -(#KeepThePromise), Керкорян обещал финансировать фильм, а мы обещали завершить его, и никогда не забывать о Геноциде армян, теперь же мы должны пообещать - никогда не допустить повторения геноцида в отношении других людей. Немного фильмов, в которых столько жизни и влияния, сколько имеет сегодня “Обещание”, - подчеркнул он.

Съемки фильма “Обещание” финансировал предприниматель Кирк Керкорян, о чем стало известно в день его смерти.

Один из героев фильма Майкл, фармацевт, который оставил свое село и отправился в Константинополь на учебу. Крис – американский фотожурналист, приехавший для освещения событий Первой мировой войны на этом фронте. У него отношения с талантливой девушкой Аной - армянской художницей, учившейся в Париже. Между Майклом и Крисом начинается соперничество за Ану. Этот любовный треугольник разворачивается в период Первой мировой войны и Геноцида армян.

Анжела Амбарцумян