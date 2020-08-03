Министерство юстиции и МЧС разрабатывают законодательный пакет для чрезвычайных ситуаций

Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство юстиции разрабатывают законодательный пакет, изменения в котором будут касаться Закона “О защите населения в чрезвычайных ситуациях”. Это представила «Арменпресс» пресс-секретарь Министерства юстиции Лусине Мартиросян, отвечая на вопрос, разрабатываются ли предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые дадут возможность осуществлять ограничения и мероприятия по борьбе с Covid-19 без объявления чрезвычайного положения.

“Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Министерство юстиции разрабатывает законодательный пакет. Изменения касаются Закона “О защите населения в чрезвычайных ситуациях и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения”, - сказала Мартиросян.

Пресс-секретарь министерства не уточнила сроков, когда завершатся совместные работы и проект будет введен в обращение.

13 августа в 17:00 истекает срок чрезвычайного положения, продленного правительством. Правительство Армении впервые объявило чрезвычайное положение 16 марта 2020 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что невозможно бесконечно продлевать срок чрезвычайного положения, однако необходимо в соответствующие законы внести изменения, которые позволят в случае обнаружения новых очагов эпидемии применить необходимые ограничения.

Норайр Шогикян