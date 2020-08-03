Армен Саркисян поздравил президента Республики Нигер с национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Нигер Махамаду Иссуфу и поздравил его с национальным праздником страны - Днем независимости.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.