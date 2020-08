Гор Суджян своей песней призывает людей наполнить сердца любовью

Гор Суджян, который периодически исполняет кавер-версии известных произведений, на этот раз представил песню Стиви Уандера “Love's In Need Of Love”. Суджян опубликовал интересный видеоролик и призвал людей наполнить свои сердца любовью.

Как передает «Арменпресс», видеоролик размещен на официальной странице Суджяна в Facebook. “Послание этой песни относится именно к этим дням. И не имеет значения, кто ты по национальности, по расе, по цвету лица, по профессии и по религии. Нельзя наполнять сердце ненавистью к кому-то. Наполни сердце любовью”, - написал Суджян.

Гор Суджян поет с раннего возраста, однако широкому кругу любителей музыки стал известен в составе рок-группы “Дорианс”. “Дорианс” в 2013 году представил Армению на международном конкурсе песни “Евровидение”, исполнив песню “Lonely Planet”. Ныне Гор Суджян в качестве солиста выступает в проекте “Project LA”.

Анжела Амбарцумян