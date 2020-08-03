Стартует учебно-познавательная онлайн программа “Шаг к дому”

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении с 3 по 28 августа 2020 года для молодых людей диаспоры в возрасте от 12 до 18 лет организует двухнедельную учебно-познавательную онлайн-программу “Шаг к дому”. Как сообщили «Арменпресс» в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, программа включает:

Занятия по армянскому языку;

Занятия по истории Армении;

Виртуальные визиты в общины (в Армении и Диаспоре);

Интерактивные обсуждения, дискуссионный клуб;

Онлайн образовательные игры;

Встречи с государственными и общественными деятелями, представителями культуры, искусства;

Встречи с участниками прошлогодней программы;

Общественные проекты.

Участвуя в программе, юноши и девушки диаспоры получат возможность ознакомиться с историей и культурой Армении, выучить родной язык, пообщаться с молодежью Армении и познать свою Родину.

В учебно-познавательной онлайн программе “Шаг к дому” участие примут до 250 молодых людей диаспоры из 30 стран мира.

Программа реализуется совместно с Образовательным фондом “Преподавай, Армения” (Teach for Armenia).

Партнером программы является Армянский виртуальный университет ВАБС.