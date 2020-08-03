Стартует учебно-познавательная онлайн программа “Шаг к дому”
Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении с 3 по 28 августа 2020 года для молодых людей диаспоры в возрасте от 12 до 18 лет организует двухнедельную учебно-познавательную онлайн-программу “Шаг к дому”. Как сообщили «Арменпресс» в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, программа включает:
Занятия по армянскому языку;
Занятия по истории Армении;
Виртуальные визиты в общины (в Армении и Диаспоре);
Интерактивные обсуждения, дискуссионный клуб;
Онлайн образовательные игры;
Встречи с государственными и общественными деятелями, представителями культуры, искусства;
Встречи с участниками прошлогодней программы;
Общественные проекты.
Участвуя в программе, юноши и девушки диаспоры получат возможность ознакомиться с историей и культурой Армении, выучить родной язык, пообщаться с молодежью Армении и познать свою Родину.
В учебно-познавательной онлайн программе “Шаг к дому” участие примут до 250 молодых людей диаспоры из 30 стран мира.
Программа реализуется совместно с Образовательным фондом “Преподавай, Армения” (Teach for Armenia).
Партнером программы является Армянский виртуальный университет ВАБС.
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