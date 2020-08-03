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На своей земле стоят крепче, чем когда-либо: Чобанян посетил села, пострадавшие от артобстрела

На своей земле стоят крепче, чем когда-либо: Чобанян посетил села, пострадавшие от артобстрела

Губернатор Тавуша Айк Чобанян посетил села, наиболее пострадавшие от азербайджанских артобстрелов, в которых ведутся активные работы по восстановлению около 100 поврежденных строений.

“В приграничных селах активно ведутся работы по восстановлению около 100 строений, поврежденных в результате артобстрела противника, начались работы по асфальтированию улиц села Айгепар. Вчера я посетил наиболее пострадавшие от артобстрела общины Айгепар и Неркин Кармирахпюр. Мы завершим восстановительные работы в кратчайшие сроки, и дома наших жителей будут лучше, чем до обстрела”, - как передает Арменпресс, написал губернатор.

Айк Чобанян отметил, что он очень воодушевлен и горд пограничниками, которые не только не подавлены, но и стоят на своей земле крепче, чем когда-либо.

В ходе агрессии, развязанной Азербайджаном с 12 по 20 августа на армяно-азербайджанской границе, противник обстреливал и гражданские строения приграничных сел Тавушской области, в результате были повреждены и жилые дома.


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