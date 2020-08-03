Армения и армянство всего мира не потерпят еще одного геноцида: статья посла Тиграна Мкртчяна

В латвийском крупнейшем электронном издании delfi.lv опубликована статья посла Армении в Латвии Тиграна Мкртчяна. «Арменпресс» представляет статью посла Тиграна Мкртчяна․

“Обвинение жертвы или возложение ответственности за преступление на жертву - обычная практика. Это один из компонентов репрессий и он использовался в международной практике. При осуществлении Холокоста были нацисты, которые использовали все возможные средства, чтобы свалить вину за ужасный геноцид на самих евреев. Отрицающие Холокост известны и своим образом действий. Обвинение жертвы широко использовалось младотурками при планировании и осуществлении Геноцида армян. Обвинение жертвы все еще используется и сегодня и сейчас.

12 июля Азербайджан развязал агрессию в Тавушской области, являющейся суверенной территорией Армении, находящейся в 150 км от Нагорного Карабаха. Это преследовало цель за счет территории армянского народа улучшить азербайджанские военные позиции в тех местах, где агрессия была наименее ожидаемой. ВС Азербайджана артиллерией и беспилотниками обстреляли села Мовсес, Айгепар, Чинари и Неркин Кармирахпюр Тавушской области Армении, нанеся существенный ущерб как гражданской инфраструктуре, так и жилым строениям.

Есть доказательства того, что Вооруженные Силы Азербайджана свою артиллерию и бронетехнику разместили во дворах жилых домов села Агдам, напротив которого находится армянское село Чинари. Именно с этих позиций азербайджанцы целились в армянские села, чтобы создать впечатление, что Армения взяла под прицел гражданские объекты Азербайджана. Вооруженные силы Армении сделали то, что сделало бы любое другое государство в подобных ситуациях - защитили суверенную территорию родины. И сделали это успешно, еще раз подтвердив аксиому, что на деньги не всегда и не везде можно купить эффективную армию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был разочарован этой неудачной агрессией против Армении и полного провала улучшения своих военных позиций. Вскоре после назначения Джейхуна Байрамова новым министром иностранных дел, президент Азербайджана сделал поразительное заявление. “Некоторые дипломаты предали государство, совершили предательство и не скрывают этого. Они контролируются секретными службами стран, в которых живут. У нас есть достаточно информации”. Судя по всему, это изменение настроения в Баку очень нервировало некоторых дипломатов этой страны, работающих за рубежом, и даже подтолкнуло их к провокационным действиям.

Провокации преследуют цель доказать свой патриотизм своей столице, где обвинение жертвы уже давно стало главной особенностью антиармянской пропаганды. В некоторых столицах, в том числе и в Риге, с нарушениями местных законов, были организованы антиармянские акции, приправленные провокационными заявлениями. Это агрессивное поведение привело к столкновениям между азербайджанскими и армянскими общинами Москвы, Брюсселя, Варшавы, Лондона, США и других городов. Они привели также и к осквернению и умышленному повреждению армянского имущества в диаспоре.

Представление Азербайджаном армян и Армении в качестве врага внутри своих границ на протяжении трех десятилетий привело к ненависти, лишенной логики, которая сейчас экспортируется и вызывает удивление повсюду.

Полный текст статьи Тиграна Мкртчяна на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1023856.html