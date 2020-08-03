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Военные Израиля сообщили о предотвращении взрыва на границе с Сирией

Военные Израиля сообщили о предотвращении взрыва на границе с Сирией

Израильские военные сообщили о предотвращении попытки террористов разместить взрывчатку на границе с Сирией.

"Мы только что сорвали попытку четырех террористов разместить взрывчатку у пограничного ограждения между Израилем и Сирией", - сообщила в твиттере Армия обороны Израиля.

Отмечается, что войска и самолеты открыли огонь в сторону отряда и было обнаружено попадание,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы готовы к любому сценарию и возлагаем ответственность за все события в Сирии на сирийский режим", - говорится в сообщении военных.


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