С 3 августа стартует программа “Армянский виртуальный мост”, начало которой официально будет дано на дистанционной встрече в 19:00. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, со вступительными речами выступят министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян и руководитель ВАБС Силиконовой долины Ерванд Зорян.

В онлайн֊ встрече, в качестве приглашенных спикеров, участие примут также и исполнительный директор и президент компании “Adesto технологии” Нарбех Тер-Акопян, вице-президент компании NXP Геворг Кешишян, основатель и исполнительный директор компании “PDF Solutionsджон” Джон Кибарян, вице-президент компании “GoPro” Лусине Егиазарян, вице-президент компании “NVIDIA” Рикардо Мариачи, основатель Фонда “Симонян” Сэм Симонян, соучредитель и председатель компании “Service Titan” Ваге Кузоян.

На встрече будет представлена программы “Армянский виртуальный мост”, которая свяжет Армению с ведущими технологическими центрами мира, с использованием армянской научной мысли, таланта и потенциала диаспоры.

Проект реализуется совместно с представительством ВАБС Силиконовой долины. В ходе открытия будут затронуты вопросы сотрудничества Министерства высокотехнологичной промышленности Армении и ВАБС Силиконовой долины, значения и хода программы, имена участников программы - известных, состоявшихся менторов и спикеров и также окончательных результатов программы.

Руководитель ВАБС Силиконовой долины Ерванд Зорян представит программу “Армянский виртуальный мост”, сотрудничество с министерством, после чего речь пойдет об успешных спикерах технологического сектора армянского происхождения.

Программа “Армянский виртуальный мост” содержит в себе два образовательных компонента -инкубационный и акселерационный, цель которых - создание для армянских участников возможностей по формированию навыков международного сотрудничества и привлечению инвестиций.

Инкубационный компонент будет реализован университетом Дрейпера, до конца года в нем примут участие как минимум 15 успешных армянских предпринимателей.

Акселерационная составляющая включает встречи с ведущими специалистами Силиконовой долины, представителями различных сфер, учредителями и директорами компаний, которые на протяжении всей программы будут предоставлять участникам практические советы. Участие в программе даст возможность выхода на международные рынки и расширенной работы.

В рамках программы “Армянский виртуальный мост” будет основана и “Технологическая и инновационная лаборатория”, которая будет размещена на территории ереванского Института математических машин и станет площадкой для реализации масштабных образовательных, исследовательских программ развития.

Остальные подробности, связанные с программой “Армянский виртуальный мост”, будут представлены на дистанционной встрече.