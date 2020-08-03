В административном районе Арабкир прокладывается новая канализационная сеть

На трех улицах административного района Арабкир прокладывается новая канализационная сеть. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, программа решает проблемы около 250 строений.

“Эксплуатация действующей здесь канализационной сети на данный момент почти противопоказана. Поэтому программа запущена именно отсюда. Длина сети - 800 метров, при финансировании в 57 млн драмов. Здесь довольно сложная территория”, - отмечает советник мэра Еревана Камо Ареян.

Реконструкция канализационной сети осуществляется на средства муниципального бюджета. В рамках программы на год в других административных районах также были выбраны самые проблемные адреса.

“Представьте, какой объем работ мы пытаемся начать. Проблемы, которые не видны многим людям, но они постоянные, фундаментальные, по крайней мере, лет на 30 владельцы домов и квартир этих улиц могут быть спокойны, что проблем им не будет”, - представил глава административного района Арабкир Арам Даниелян.

“В столице намечено и продолжение этой программы. На данный момент объявлены работы по подготовке проектно-сметной документации еще по 7 адресам. К сожалению, должен отметить, что эта программа была бы запущена по всему городу, если бы не были нарушений закона. В тендерах были участники с фальшивыми документами, и они провалили программу всего года в этой сфере”, - отмечает Камо Ареян.

Из-за неправильных проектных решений, проведенных ранее, канализация этих улиц практически не действовала, что создавало серьезные проблемы для жителей этой территории. Сегодня проявляется более профессиональный подход.

“Размер труб канализационных линий, проложенных ранее, был меньше положенного, люки не были вырыты на необходимой глубине. Трубы были металлические и со временем они заржавели, на данный момент устанавливаются металлопластиковые трубы, которые прослужат намного дольше”, - отметил Арам Даниелян.

“В рамках программы будут установлены и 35 совершенно новых люков. Будут заменены и поврежденные канализационные линии в жилых домах. Мы проведем и асфальтирование”, - представил инженер ООО “ЭМОШИН” Эмиль Бзнуни.

Внутригородская канализационная сеть Еревана имеет длину около 950 км. Почти 80% сети уже испорчены. В деле выявления проблем, связанных с канализационной сетью, выбора адресов и реализации программы за средства общинного бюджета важную роль играют и активные члены Совета старейшин Еревана.