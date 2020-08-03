СМИ: Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха

Представители командования сухопутных сил Индии в ходе пятого раунда переговоров с военными Китая настаивают на полном и скорейшем отведении китайских войск от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

"Проведения нового раунда переговоров, в которых участвовали командир 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Лю Лин, потребовало отсутствие прогресса в отводе китайских войск в ряде районов Ладакха, - сообщили источники. - Так, на состоявшейся встрече Индия настаивала на выводе войск НОАК от высокогорного озера Пангонг-Цо, где китайские военнослужащие остались на своих прежних позициях вопреки договоренностям об их отводе, которые были достигнуты сторонами 15 июля",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По их словам, после отвода войск Индия и Китай могут приступить к восстановлению статус-кво в этом спорном районе и введению в действие протокола о его патрулировании индийскими и китайскими военнослужащими.