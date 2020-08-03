КГД подводит итоги 21-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19

Комитет по государственным доходам сообщает, что завершилось 21-ое мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 (крайний срок подачи заявок - 10 июля 2020 года).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Армении, в рамках 21-го мероприятия комитет изучил ежемесячные расчеты подоходного налога и социальных выплат 52,196 налогоплательщиков.

По данным налоговых расчетов за март и апрель, потенциальными бенефициарами программы могли стать 19,737 налогоплательщиков (с 2 до100 рабочих мест). В результате оценки их расчетов за май бенефициарами мероприятия были признаны и уведомлены 13,454 или около 68% налогоплательщиков.

По состоянию на 11 июля 2020 г. заявки на содействие подали 12,857 или 96% субъектов, признанных бенефициарами. Комитет дал ход всем заявкам и перечислил около 2.6 млрд драмов.