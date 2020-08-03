Законодательный пакет о специализированном антикоррупционном суде вынесен на общественное обсуждение

Министерство юстиции представило на общественное обсуждение пакет проектов конституционных законов и смежных законов Республики Армения О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс”, О внесении дополнений в Конституционный закон “Регламент Национального собрания”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста Армении, пакетом проектов предлагается создание специализированного антикоррупционного суда. В составе суда должно быть не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных приложением 6 к УК Республики Армения, а 5 -дела, вытекающие из заявлений и исков, представленных на основании Закона “О конфискации имущества незаконного происхождения”. Пакетом проектов предлагается также и создание специализированного апелляционного антикоррупционного суда, численностью судей - не менее 10. Согласно предлагаемым проектам поправкам, уголовная палата в Кассационном суде будет действовать в составе 8 судей, а гражданская и административная палаты - по 13 судей в каждой. Проектами установлены порядок комплектования отдела антикоррупционной специализации, списков кандидатов в судьи антикоррупционного суда и в отдел антикоррупционной специализации, списка кандидатов в судьи, подлежащих продвижению в апелляционный антикоррупционный суд, также требования и ограничения для назначения на должность судьи, структуры проверки добропорядочности кандидатов в судьи во всех инстанциях. Для повышения степени общей добропорядочности органов, вовлеченных в антикоррупционную институциональную систему, пакет проектов предлагает установить требование о проведении изучения добропорядочности и для кандидатов в прокуроры, что будет способствовать снижению коррупционных рисков и укреплению добропорядочности в системе прокуратуры.

Министерство юстиции ожидает широкого участия заинтересованных сторон, а также предложений и наблюдений.