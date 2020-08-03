В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

По состоянию на 3 августа в Республике Арцах подтверждено 4 новых случая COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. Все новые случаи - контакты из ранее выявленных очагов в Степанакерте. 3 из них проживают в селе Хнапат Аскеранского района, 1- в Степанакерте. 12 больных с диагнозом COVID-19 выздоровели.

До сих пор COVID-19 в Арцахе диагностирован у 243 человек, 179 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 63 пациента. Есть 112 изолированных лиц. Для тестирования был проведен забор 151 проб. Всего проведено 6 095 тестирований.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян