Мы вместе с езидской общиной Армении поминаем погибших в Синджаре: председатель НС

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян заявил, что 3 августа армянский народ вместе с езидской общиной Армении чтит память езидов, убитых террористами 6 лет назад на севере Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом Арарат Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня мы вместе с езидской общиной Армении поминаем память наших братьев и сестер, погибших 6 лет назад в Синджаре. Как нация, пережившая геноцид, мы не можем оставаться равнодушными к подобным преступлениям, совершаемым в отношении другого народа”, - написал Мирзоян.

В начале августа 2014 г. вооруженные банды исламистов захватили город Синджар в Северном Ираке, населенный езидами. По заявлению министра по правам человека Ирака Мухаммеда Шиа Аль-Судани, по состоянию на 10 августа террористами убито не менее 500 езидов. 15 августа в езидском селе Малый Коджо исламские террористы убили 80 мужчин и взяли в плен 100 детей и женщин.