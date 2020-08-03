В Армении подтверждено 52 новых случаев COVID-19: выздоровели 111 человек, скончались 8

В Армении по состоянию на 3 августа всего подтверждено 39 102 случая COVID-19, 29 861 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 251 пациентов. За последние 24 часа было проведено 394 теста, а в общем счете 167 095.

Выявлено 52 новых случая заражения, 111 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 762 летальных исхода (увеличились на 8).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 72, 68, 71, 90, 57 лет и женщины 75, 72, 58 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян