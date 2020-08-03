Эдгар Манучарян завершает свою футбольную карьеру
Бывший нападающий сборной Армении по футболу Эдгар Манучарян завершает карьеру.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил сам футболист.
«Мои дорогие друзья, товарищи по команде, дорогие болельщики, я заканчиваю свою футбольную карьеру. Проработав в профессиональном футболе более 18 лет, служа своей сборной, моим любимым клубам, в которых я играл, я решил закончить свою карьеру. За это время было много позитивных, радостных моментов, были неудачи и поражения, я прошел очень сложный путь, но я никогда не опускал руки, я не сожалел о своем пути, хотя я очень хорошо понимаю, что не оправдал ваших ожиданий так как я мог... Теперь я начинаю новый этап в моей жизни, я определенно останусь в футболе и сделаю все возможное и невозможное, чтобы быть своим опытом полезным нашему футболу... Спасибо всем - моим клубам, руководству, всем сотрудникам, Сотрудникам федерации, конечно же, моим товарищам по команде, благодаря которым я прошел долгий путь... Я люблю вас... ", - написал футболист.
Эдгар Манучарян родился 19 января 1987 года в Ереване. Уже в 15 лет он играл в сборной Армении до 17 лет, а в 2002-2004 годах. Он стал победителем чемпионата Армении 3 раза в составе "Пюника". 2004 Забив 21 гол в 22 играх, Эдгар был признан лучшим бомбардиром чемпионата Армении. Аякс заинтересовался молодым талантливым футболистом. 2004 В декабре Манучарян присоединился к «Аяксу» на испытательный срок, но из-за травмы передача произошла только летом. 18 сентября Эдгар празднует свой дебют на чемпионате Голландии в «Аяксе». В сезоне 2005/2006 Эдгар сыграл в четырех матчах лиги, выиграв Кубок Голландии.
2010 Манучарян прерывает предусмотренный до 2011 года контракт с “Аякс” и присоединяется к «Пюнику»в качестве свободного игрока. Летом 2011 года он перешел в «Урал», играя в 1-й группе чемпионата России. Затем Манучарян играл за Алашкерт и Пюник.
Варвара Айрапетян
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