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Пожарные-спасатели потушили пожары на площади 8,8 га

Пожарные-спасатели потушили пожары на площади 8,8 га

ЕРЕВАН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 2 августа Национальный центр кризисного управления МЧС получил 11 сигналов о пожарах в различных травянистых районах страны, занимающих площадь около 200 квадратных метров. Об этом «Арменпресс» сообщили из отдела информации и общественных связей МЧС РА.

В частности:

1 га в Ереванском административном районе Ачапняк, 1-5 га в Малатско-Себастийском административном округе

В селе Воскеваз Арагацотнского района, 1000 кв.

2000 квадратных метров в Ведикагарт Араратской области, 300 квадратных метров в Айгестангью, 400 квадратных метров, 700 метров в Даларгью,

В городе Абовян, Котайкской области, 2000 кв. М, в городе Егвард, 4 га,

В городе Эчмиадзин Армавирской области, 1500 квадратных метров, 1-5 га.

Пожарные изолировали и потушили пожары.


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