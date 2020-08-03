Более 18 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 18 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным организации, число заразившихся на данный момент составляет 18 017 556, умерли 687 930 человек. Всего выздоровел 10 642 251 инфицированный. Больше всего заражений (4 665 932) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.