ИОЗТ  повторно представит ходатайство о приостановке деятельности крупных отелей  в  Цахкадзоре

Принимая во внимание большое количество отдыхающих в течение лета и повышенный риск заражения коронавирусом в случае несоблюдения правил безопасности, Инспекционный орган здравоохранения и труда РА недавно сосредоточил внимание на домах отдыха.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, ИОНЗТ также проводил усиленные контрольные работы в нерабочий день – 2 августа в Цахкадзоре. Значительные нарушения были зарегистрированы здесь в ряде крупных отелей.

Наиболее тревожные нарушения связаны с дезинфекционными работами и существенными недостатками с регистрацией. Закрытые мусорные баки, термометры для сотрудников отсутствуют, безопасность в бассейнах и другие нормы часто не соблюдается.

ИОЗТ напоминает, что решением 230-Ն коменданта РА были установлены новые правила для обеспечения безопасности в спортивных залах и бассейнах. В частности, необходимо обеспечить контейнеры с дезинфицирующими средствами на спиртовой основе в видимом месте рядом с каждым тренажером. Между тем во многих домах отдыха эти и другие нормы просто нарушаются. Сегодня в комендатуру будет подано предложение временно приостановить деятельность ряда крупных отелей.

Усиленный мониторинг ИОЗТ продолжается по всей республике.