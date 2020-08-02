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ИОЗТ  повторно представит ходатайство о приостановке деятельности крупных отелей  в  Цахкадзоре

ИОЗТ  повторно представит ходатайство о приостановке деятельности крупных отелей  в  Цахкадзоре

Принимая во внимание большое количество отдыхающих в течение лета и повышенный риск заражения коронавирусом  в случае несоблюдения правил безопасности, Инспекционный орган здравоохранения и труда РА недавно сосредоточил внимание на домах отдыха.

Как  сообщили Арменпресс в правительстве РА,  ИОНЗТ также проводил усиленные контрольные работы в нерабочий день – 2 августа в Цахкадзоре. Значительные нарушения были зарегистрированы здесь в ряде крупных отелей.

Наиболее тревожные нарушения связаны с дезинфекционными работами и  существенными недостатками с регистрацией. Закрытые мусорные баки, термометры для сотрудников отсутствуют, безопасность в бассейнах и другие нормы часто не соблюдается.

ИОЗТ  напоминает, что решением 230-Ն коменданта РА были установлены новые правила для обеспечения безопасности в спортивных залах и бассейнах. В частности, необходимо обеспечить контейнеры с дезинфицирующими средствами на спиртовой основе в видимом месте рядом с каждым тренажером. Между тем во многих домах отдыха эти и другие нормы просто нарушаются. Сегодня в комендатуру будет подано предложение временно приостановить деятельность ряда крупных отелей.

Усиленный мониторинг  ИОЗТ  продолжается по всей республике.

 


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