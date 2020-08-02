ИОНР осуществил мониторинг в Лорийской  области

2 августа Инспекционный орган по надзору за рынком Армении провел мониторинга в городе Спитак Лорийской области.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, на АЗС "Спитак" и в пунктах торговли строительными материалами был зарегистрирован ряд нарушений – отсутствие специальных закрытых мусорных баков для масок, перчаток и термометров.

«Процесс контроля со стороны инспекционного органа продолжается на всей территории Республики Армения.

Напомним, что в соответствии с решением N 63 закона от 3 мая 2012 года, ИОНР следит за соблюдением противоэпидемических норм в торговых центрах, ярмарках, строительных магазинах, торговых точках сжиженного топлива, сжатого природного или сжиженного нефтяного газа», - говорится в сообщении.