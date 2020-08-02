В Военном университете имени Вазгена Саркисяна Минобороны РА открылась церковь Месропа Маштоца

В Военном университете имени Вазгена Саркисяна Министерства обороны РА 2 августа была торжественно открыта церковь Святого Месропа Маштоца. В церемонии приняли участие министр обороны Давид Тоноян, высокопоставленные военные чиновники, администрация университета и преподавательский состав. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

Она отметила, что первый камень церкви был заложен в 2013 году по инициативе бывшего руководителя военного университета, генерал-лейтенанта Мартина Карапетяна и преподавательского состава университета. Строительство было прервано, но в 2020 году по приказу министра обороны Давида Тонояна по инициативе генерал-лейтенанта Мартина Карапетяна и при участии начальника военного университета полковника Хачатура Хачатряна строительство церкви было возобновлено и доведено до конца.

«Под руководством духовного наставника Вооруженных сил епископа Вртанеса Абрамяна крест церкви, колокол, алтарь и купель крещения были освящены святым миром. Епископ Абрамян благословил и пожелал новых свершений в священной задаче сохранения национальных ценностей армянского народа», - написала пресс-секретарь министра обороны РА.

Она также подчеркнула: «Отныне на территории военного университета будет функционировать церковь Св. Месропа Маштоца, где будут совершаться молитвы за офицеров, курсантов, святые таинства, литургии, крещения и т.д.»