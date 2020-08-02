В селе Мясникян Армавирской  области сгорел домик  и 121 тюк кормов

1-го августа в 17:46 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Мясникян (Армавирская область), на ул. Ереванян, д.3 горит домик, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, пожар был купирован в 18:18 часов, потушен в 19:48. Сгорело: пол (около 18 кв/м) домика (36 кв/м), крыша и находящиеся внутри 15 мешков зерна, 8 мешков кукурузы, 13 мешков муки, 16 мешков отрубей, 10 мешков подсолнечника и 15 мешков спецкормов.