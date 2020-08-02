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В селе Мясникян Армавирской  области сгорел домик  и 121 тюк кормов

В селе Мясникян Армавирской  области сгорел домик  и 121 тюк кормов

1-го августа  в 17:46 часов в Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Мясникян  (Армавирская область), на ул. Ереванян, д.3 горит домик, необходима  помощь спасателей.   

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, пожар был купирован в 18:18 часов, потушен в 19:48. Сгорело:  пол  (около 18 кв/м) домика (36 кв/м), крыша и находящиеся внутри 15 мешков зерна, 8 мешков кукурузы, 13 мешков муки, 16 мешков отрубей, 10 мешков  подсолнечника и 15 мешков  спецкормов.

 

 


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